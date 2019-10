Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in den städtischen Bauhof

Büren (ots)

In der Zeit von Freitag, 04.10., bis Samstag, 05.10., ist in den Bauhof der Stadt Büren am Steinweg eingebrochen worden. Auf dem umzäunten Gelände wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchwühlt. Unter anderem ist ein Tresor aus der Verankerung gerissen und vor Ort geöffnet worden. Auch wurden Fahrzeuge und Spinde der Mitarbeiter angegangen und durchsucht. Angaben zu Diebesgut können bis dato nicht gemacht werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 05251-3060 bei der Polizei in Büren oder Paderborn zu melden.

