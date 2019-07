Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl von Werkzeugmaschinen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Diebstahl aus einem Mercedes Sprinter haben die Täter an der Barkhauser Straße in Wewer mehrere Werkzeugmaschinen entwendet. Der Transporter war in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 21.00 Uhr und 05.15 Uhr dort abgestellt und verschlossen worden. Der 33-jährige Inhaber bemerkte den Diebstahl am Dienstagmorgen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder Autos mit osteuropäischem Kennzeichen in dem Gebiet wahrgenommen haben, um sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell