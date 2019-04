Polizei Paderborn

POL-PB: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

Lichtenau (ots)

(khp) Am Mittwochabend wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Lichtenau schwer verletzt.

Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Peugeotfahrer auf der L 817 von Lichtenau in Richtung Husen. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Leitpfosten und überschlug sich mehrfach, bis es auf einem Rapsfeld mit Totalschaden auf dem Dach liegen bleib. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L 817 musste während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges für eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell