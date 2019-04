Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch in Sennelager

Sennelager (ots)

Am Samstag drangen unbekannte Täter mittels roher Gewalt in ein freistehendes Wohnhaus mit Einliegerwohnung in der Pater-Ewald-Straße ein. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Nach erster Durchsicht entwendeten die Täter aus der Einliegerwohnung mehrere Jacken. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000,-Euro und steht in keinem Verhältnis zur Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

