Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch in Paderborn

Paderborn (ots)

In ein Wohnhaus in der Sighardstraße wurde am Freitagabend zwischen 18:45 Uhr und Mitternacht eingebrochen. Dazu wurde ein Gartenzaun überwunden und eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam geöffnet. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

