Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet

Delbrück (ots)

(mb) Auf der Kreuzung Mastholter Straße/Blockweg/Randweg sind am Montag zwei Autos kollidiert und ein Insasse verletzt worden.

Gegen 15.55 Uhr fuhr ein 35-jähriger Audifahrer auf dem Blockweg zur Mastholter Straße. Beim Überqueren der Mastholter Straße missachtete er die Vorfahrt eines VW Multivan, mit dem eine 39-jährige Frau von Westenholz in Richtung Mastholte fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten wodurch der Bulli in den Graben geschleudert wurde und vor einem Baum zum Stillstand kam. Die 39-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell