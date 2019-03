Polizei Paderborn

POL-PB: 1 leicht verletzter nach Auffahrunfall

Delbrück (ots)

Delbrück, Boker Str. Freitag, 22.03.2019, 13:55 Uhr

Am Freitag, 22.03.2018, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes Sprinter die Boker Straße, aus Richtung Delbrück kommend, in Richtung Thüle. Vor dem Sprinter befuhr eine 29-jährige Pkw-Führerin mit ihrem BMW die Boker Straße in gleicher Richtung. An der Einmündung zur Straße Kirchbrede hielt die BMW-Fahrerin ihren Pkw an, um zwei Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Sprinterfahrer zu spät, sodass er auf den stehenden BMW auffuhr. Bei der Kollision zog sich die BMW-Fahrerin leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Salzkotten behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000,-- EUR.

