Polizei Paderborn

POL-PB: Vierzig Meter Kupferkabel gestohlen

Borchen/A33 (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter hat an der A33 in der Zeit zwischen Freitag (8. März) und Montag (11. März) unterhalb der Talbrücke Lohme-Alme etwa vierzig Meter ummanteltes Kupferkabel gestohlen. Dazu flexte er in der dortigen Baustelle ein Starkstromkabel ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 800 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, sich über die 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell