Polizei Paderborn

POL-PB: Sparkasten entwendet

Büren (ots)

(uk) Ein unbekannter Täter hat am frühen Mittwochmorgen aus einer Gaststätte in Büren einen Sparkasten entwendet. Der gestohlene Sparkasten wurde am Mittwochnachmittag in der Nähe der Kreisstraße 35 in Richtung Barkhausen in einem Graben eines Gemeindeweges von einer Zeugin leer wieder aufgefunden. Der Einbrecher hatte sich in der Zeit zwischen Mitternacht und 14.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der in der Sebastianstraße befindlichen Gaststätte verschafft und anschließend den Sparkasten von der Wand gerissen und entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

