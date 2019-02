Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Büren (ots)

(uk) Bei einem Auffahrunfall zwischen Weine und Hemmmern hat sich ein Pedelec-Fahrer am Mittwochmittag schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 13.25 Uhr hatte der Fahrer (59) eines LKWs des Kreisbauhofs die Kreisstraße in Richtung Hemmern befahren und auf gerader Strecke sein Fahrzeug angehalten und das Warnblinklicht eingeschaltet, um dort Arbeiten durchzuführen. Ein nachfolgender Pedelec-Fahrer (58), der seinen Kopf nicht mit einem Helm geschützt hatte, prallte aus ungeklärter Ursache Augenblicke später gegen das Fahrzeugheck und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort, wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen.

