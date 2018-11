POL-PB: Kaffeekanne umgekippt, Pkw mit Straßenlaterne kollidiert

Paderborn (ots) - (vh) Leichte Verletzungen hat sich eine 52-jährige Frau zugezogen, nachdem sie mit ihrem VW Sharan gegen eine Straßenlaterne geprallt war. Die Sharan-Fahrerin befuhr gegen 15:28 Uhr den Quergweg in Fahrtrichtung Südring. Beim Abbiegevorgang auf den Südring kippte eine im Beifahrerfußraum stehende Kaffeekanne um. Beim Versuch, diese wieder aufzustellen, verriss die Frau das Lenkrad und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gefahren. Zur Sicherung der eingeknickten Laterne wurde ein Techniker der Fa. Eon-Westfalen angefordert. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell