POL-PB: Übermüdet von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Paderborn (ots) - (vh) Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs hat die Polizei am Samstagmorgen einem 21-jährigen Pkw-Fahrer den Führerschein weggenommen. Der junge Fahrer war gegen 01:20 Uhr mit seinem Skoda Oktavia in Richtung Bad Driburg unterwegs. Als ihm während der Fahrt die Augen zufielen, kam er in Höhe Hengkrug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Aufgrund des gefährlichen Sekundenschlafs wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

