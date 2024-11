Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mehrerer Pkw - Sechs Verletzte

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Sechs Verletzte, mehrere beschädigte Autos und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag (04.11.2024, 08.30 Uhr) in Ahlen.

Eine 40-jährige Ahlenerin war in ihrem Pkw auf der Walstedder Straße unterwegs. Als sie nach links in die Straße Am Esterhagen abbog, übersah sie vermutlich aufgrund von dichtem Nebel ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem zusammen, der 73-jährige Fahrer aus Ascheberg wurde dabei leicht verletzt. Beide Autos schleuderten durch den Zusammenstoß in einen angrenzenden Graben.

Parallel dazu, legte eine 36-jährige Autofahrerin aus Hamm eine Notbremsung ein, um nicht ebenfalls mit den beiden zusammenstoßenden Pkw zu kollidieren. Durch diese Notbremsung, konnte sie den Aufprall mit diesen beiden Pkw zwar verhindern, aber eine hinter ihr fahrende 33-jährige Frau aus Ennigerloh in ihrem Auto nicht mehr, sie fuhr der Hammerin auf. Auf das Auto der Ennigerloherin fuhr noch eine hinter ihr fahrende 32-jährige Beckumerin in ihrem Auto auf, auch sie konnte den Aufprall, trotz Bremsung, nicht verhindern.

Rettungskräfte brachten die Beckumerin, die Ennigerloherin, die Hammerin, den Ascheberger und seine 61-jährige Beifahrerin aus Ascheberg jeweils leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die Ahlenerin erlitt schwere Verletzungen und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell