Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Lager

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen (23.02.2024, 01.08 Uhr) in ein Postlager in Beckum eingebrochen.

Über ein Dach verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Krameramtstraße, stahl Bargeld und flüchtete.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen in der Umgebung bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell