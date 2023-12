POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Fahrt mit Bagger endet im Graben

Warendorf (ots) - Eine Rentnerin ist am Dienstag (05.12.2023, 10.05 Uhr) von einem Pkw in Telgte angefahren und schwer verletzt worden. Ein 53-jähriger Telgter fuhr in seinem Auto von der Königsstraße nach links auf die L 585 in Richtung Rathaus. Zeitgleich überquerte die 85-jährige Seniorin aus Telgte die L 585 an der dortigen Fußgängerampel in Richtung Dr.-Josef-Koch-Straße. Die beiden stießen frontal zusammen ...

mehr