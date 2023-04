POL-WAF: Ennigerloh. Kupferkabel gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (22.04.2023, 23.15 Uhr) und Sonntag (23.04.2023, 12.00 Uhr) über ein Fenster Zugang zu einem Firmengebäude an der Otto-Diehls-Straße in Telgte verschafft. Hier durchwühlten sie die Büroräume und stahlen einen Tresor. Hinweise zu verdächtigen Personen, zum Diebstahl oder dem Einbruch nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

