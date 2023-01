Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hoher Sachschaden und drei Verletzte

Warendorf (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 23.1.2023, 17.50 Uhr auf der L 507 in Beckum ereignet hat. Eine 36-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw die Hammer Straße in Richtung Ortsausgang und beabsichtigte nach links auf die Straße Holtmar abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste die Beckumerin warten. Ein hinter ihr fahrender 33-Jähriger aus Roland erkannte die Situation und hielt mit seinem Pkw ebenfalls an. In seinem Auto saß noch ein 24-Jähriger aus Roland. Hinter dem 33-Jährigen fuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Dolberg. Dieser übersah offensichtlich die wartenden Autos und fuhr auf diese auf. Bei dem Auffahrunfall wurden beide Fahrzeugführer und der 24-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Der Pkw des Dolbergers und das Auto des 33-Jährigen wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell