POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (20.01.2023) in die Umkleideräume der Römerkampfbahn in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumen und stahlen unter anderem Mobiltelefone. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

