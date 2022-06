Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hilfsbereiten Senior bestohlen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.6.2022, 10.00 kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ostbredenstraße in Ahlen zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Mann sprach einen im Auto sitzenden Senior an, um Kleingeld für einen Einkaufswagen zu wechseln. Als der Ahlener sein Portemonnaie in den Händen hielt, griff der Mann durch das offen stehende Fahrzeugfenster in die Geldbörse und stahl Geld. Der Senior war in dem Moment abgelenkt und stellte den Diebstahl erst wenige Minuten später fest. Der südländisch aussehende Täter flüchtete in Richtung Hansaplatz. Der Flüchtige wird als gepflegt beschrieben, der akzentfrei deutsch sprach, etwa 35 Jahre alt ist, schwarze glatte Haare hat, einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd trug. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

