POL-WAF: Ennigerloh- Enniger Versammlung verlief ruhig

Aufgrund einer Flyerverteilung in der Gemeinde Enniger zum Thema "Impfzwang- Nein Danke" wurde von einem unbekannten Veranstalter aufgerufen einen Spaziergang am 11.12.2021, gegen 17:00 Uhr, durchzuführen. Treffpunkt sei der Kirchplatz der Gemeinde. Zu dem angegebenen Zeitpunkt trafen sich auf dem Kirchplatz in Enniger vereinzelnd ca. 40- 60 Personen. Ein Veranstaltungsleiter machte sich aus der Gruppe nicht bemerkbar. Weiterhin war nicht zu erkennen, ob es sich bei den Personen um Teilnehmer oder um Schaulustige aufgrund der Flyerverteilung handelte. Die Örtlichkeit wurde durch die Personen gegen ca. 17:25 Uhr wieder verlassen. Vor Ort waren Polizeibeamte aus Warendorf und Oelde sowie Mitarbeiter vom Ordnungsamt Ennigerloh eingesetzt. Die Versammlung verlief friedlich und es kam zu keinerlei Beeinträchtigungen. Da es sich hier offensichtlich um eine Versammlung handelte, die nicht angemeldet war, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

