POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Schlägerei mit mehreren Personen

Warendorf (ots)

Zu einer Schlägerei mit mehreren Personen sind Polizisten am Sonntagmorgen (31.10.2021, 01.37 Uhr) nach Sassenberg-Füchtorf gerufen worden.

Als die Beamten an der Emanuel-von-Ketteler-Straße ankamen, befanden sich zwei Männer in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizisten trennten die beiden voneinander und wirkten deeskalierend auf sie ein.

Der 28-jährige Mann aus Hamburg und ein 32-jähriger Füchtorfer sind bereits vorher auf einer Party aneinander geraten. Auf dem Rückweg trafen die beiden erneut aufeinander. Nach verbalen Streitigkeiten griff der 32-Jährige den 28-Jährigen an. Ein 28-jähriger Füchtorfer informierte daraufhin weitere Bekannte, um in die Situation einzugreifen und die beiden zu trennen. An der Schlägerei waren neben dem 32-jährigen Füchtorfer und dem 28-jährigen Hamburger auch eine 35-jährige Füchtorferin und ein 28-jähriger Füchtorfer beteiligt.

Insgesamt waren zehn Personen in den Streit involviert. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen, den Hamburger und eine 28-jährige Frau aus Hamburg in Krankenhäuser.

