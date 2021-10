Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg Füchtorf- Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Warendorf (ots)

Am 28.10.2021, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 72- jähriger Kradfahrer aus Warendorf die Gröblinger Straße (K51) von Sassenberg kommend in Richtung Füchtorf. In Höhe der Unfallstelle kollidierte er mit einem querenden Reh. Durch den Zusammenprall verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dadurch zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungshubschrauber einem Klinikum in Bielefeld zugeführt. Die K51 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Unfallaufnahme bis 16:40 Uhr vollständig gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

