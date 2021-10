Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert und mit roten Kennzeichen ohne Nachweis unterwegs

Warendorf (ots)

Er war mit einem roten Kennzeichen in einem Auto unterwegs, ohne dass es sich um eine Probe- oder Übungsfahrt gehandelt hat. Außerdem war ein Kennzeichen nicht angebracht - aus diesem Grund kontrollierten Polizisten am Sonntag (24.10.2021, 03.45 Uhr) einen 23-jährigen Mann in Warendorf.

Der Freckenhorster war in seinem Auto auf der Beelener Straße Richtung Ortsausgang unterwegs, als den Polizisten das voll besetzte Auto mit einem roten Kennzeichen auffiel. An einer Tankstelle kontrollierten die Beamten den Fahrer und stellten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Weil der 23-Jährige absolut fahruntüchtig war, stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Außerdem untersagten sie ihm unter anderem die Weiterfahrt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

