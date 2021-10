Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg- Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Warendorf (ots)

Am 17.10.2021, gegen 14:35 Uhr, fuhr ein 38- Jähriger aus Kroatien mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand auf der Straße Klingenhagen in Sassenberg los. Dabei beachtete er nicht den fließenden Verkehr und stieß mit seinem Pkw gegen das Fahrzeug eines 21- jährigen Mannes aus Harsewinkel. Es entstand leichter Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholeinwirkung bei dem 38- Jährigen festgestellt werden. Ihm wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen.

