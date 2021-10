Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Zusammenstoß zwischen Roller und PKW

Warendorf (ots)

Am 04.10.21 kommt es gegen 16.00 Uhr in Warendorf auf der Kardinal-von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wird. Eine 68-jährige aus Hoetmar fährt auf der Von-Ketteler-Straße in Richtung Hansering. Sie überquert mit ihrem PKW die Kardinal-von-Galen-Straße und übersieht einen dort in Richtung stadtsauswärts fahrenden Roller. Der 53-jährige Rollerfahrer aus Telgte kommt zu Fall und verletzt sich schwer. Er wird durch einen Rettungswagen zu einem nahegelegenden Krankenhaus gebracht.

