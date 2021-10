Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Er hat sich nicht an die Anweisungen von Polizisten gehalten und massiv Widerstand geleistet - deswegen wurde ein junger Mann am Wochenende in Gewahrsam genommen.

Der 18-jährige Ahlener ist am Sonntag (03.10.2021) bereits mehrmals aufgefallen, weil er bei Polizeieinsätzen rund um die Kirmes wiederholt provokativ auffiel und verbal aggressiv und beleidigend auf andere Personengruppen zuging.

Die Beamten erlegten ihm einen Platzverweis auf, dem der 18-Jährige auch nach wiederholter Aufforderung nicht nachkam. Gegen 22.35 Uhr setzten die Polizisten den Platzverweis durch. Der 18-jährige wehrte sich massiv gegen die Maßnahme und musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden.

Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

