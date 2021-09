Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel/Warendorf-Hoetmar/Kreis Warendorf. Pedelecs aus Garagen und Schuppen gestohlen

Warendorf (ots)

Immer wieder werden bei der Polizei Diebstähle aus Garagen, Nebenräumen oder Gartenhäusern angezeigt. Dabei erbeuten die Täter Alltagsgegenstände, aber auch dort abgestellte Fahrräder, Pedelecs sowie Werkzeuge jeglicher Art. Aktuell ereigneten sich solche Taten in Everswinkel und Hoetmar.

In Everswinkel stellten gleich drei Haushalte fest, dass ihre Pedelecs aus Garage, Schuppen oder Carport gestohlen wurden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag (25.9.2021) und Montagnachmittag (27.9.2021). Die Betroffenen wohnen an der Kamenzstraße, der Guntermannstraße und der Straße Möllenkamp.

Bereits zwischen dem 12.9.2021 und 18.09.2021 stahlen Unbekannte ein Pedelec aus einer Garage an der Lindestraße und zwischen Freitag (24.9.2021, 14.30 Uhr) und Samstag (25.9.2021, 11.30 Uhr) ein weiteres aus einer Garage an der Gerhard-Hauptmann-Straße in Hoetmar.

Hinweise zu den Diebstählen und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Die technischen Fachberater der Kriminalprävention empfehlen Garagen, Nebenräume und Gartenhäuser ebenfalls gut zu sicher, um Diebstähle zu verhindern. Türen sollten über entsprechende Verschließ- oder Verriegelungsmöglichkeiten verfügen, die ein einfaches Betreten des Raumes unmöglich machen. Da immer höherwertige Gegenstände und auch Pedelecs - die abgeschlossen werden sollten - in diesen Räumen gelagert werden, empfiehlt es sich, deren Fenster und Türen genauso zu sichern wie die Elemente am Wohnhaus. Diese sollten DIN EN 1627 entsprechen. Garagentore sollten mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet sein. Bei einer elektrischen Öffnung des Garagentores von außen, sollte diese sabotagesicher sein.

Weitere Informationen zu geeigneten Gebäudesicherungsmaßnahmen erhalten Sie hier https://www.zuhause-sicher.de. Tipps zur Sicherung von Fahrrädern sowie den Fahrradpass können Sie hier abrufen. https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell