Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Täter brach auf Tankstellengelände ein

Warendorf (ots)

Am Montag, 27.9.2021 brachen unbekannte Personen gegen 2.00 Uhr mehrere Münzautomaten auf sowie in einen Schuppen und dem Kassenhäuschen einer Tankstelle an der Tom-Rinck-Straße in Oelde ein. Der oder die Täter stahlen aus den Automaten eine sehr geringe Menge Münzgeld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell