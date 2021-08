Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, zwei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 58 (Drensteinfurter Straße) am Abzweig L 811 (Sendenhorster Straße) in Ahlen sind am Dienstag, 31.08.2021, gegen 14.15 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Ein 59-jähriger Mann aus Hamm fuhr mit einem 7,5t- LKW von der L811 nach links auf die B 58 in Richtung Ahlen. Beim Abbiegen stieß er mit dem Pkw VW Polo einer 67- jährigen Frau aus Münster zusammen, die auf der B 58 in Richtung Drensteinfurt unterwegs war. Rettungskräfte brachten beide mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zudem waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die B 58 zunächst komplett gesperrt. Anschließend musste die Sperrung der Richtungsfahrbahn Ahlen für die Reinigung der Fahrbahn bis ca. 17:00 Uhr aufrecht erhalten werden.

