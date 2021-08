Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg, L791, Motorradfahrer verletzt

Warendorf (ots)

Am 02.08.2021, gegen 15:00 Uhr, verunfallte auf der St.-Viter-Straße (L791)in Oelde-Stromberg ein Motorradfahrer und verletzt sich dabei leicht. Der 57-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück fuhr von St-Vit kommend in Richtung Stromberg. In einer Kurve fuhr er geradeaus in den angrenzenden Graben. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell