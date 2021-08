Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum, Kinder warfen Scheibe an Schule ein

Warendorf (ots)

Auf Grund eines Hinweises eines engagierten Neubeckumer Bürgers konnten die Verursacher einer Sachbeschädigung in Neubeckum schnell ermittelt werden. Der 18-jährige hatte am 03.08.2021, gegen 17:00 Uhr beobachtet, wie zwei Jungen mit Steinen eine Glasscheibe an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule einwarfen. Er informierte die Polizei und verfolgte die Kinder im Stadtgebiet bis zum Eintreffen der Streife. Es stellte sich heraus, das die beiden 9 und 10 Jahre alt und somit nicht Strafmündig sind. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

