POL-WAF: Ahlen. Feuer im Müllcontainer griff auf Überseecontainer über

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.7.2021 brannte gegen 1.15 Uhr ein Müllcontainer an der August-Kirchner-Straße in Ahlen. Die Flammen griffen auf einen daneben stehenden Überseecontainer über. Kräfte der Feuewehr Ahlen löschten das Feuer in dem Container, in dem sich gelagerte Gegenstände der Gesamtschule befanden, die dadurch beschädigt wurden. Warum der Müllcontainer in Brand geriet ist unklar. Wer hat gesehen, wie der Brand in dem Müllcontainer entstand? Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

