POL-WAF: Ahlen. Dank Zeugin Verkehrsunfallflucht schnell geklärt

Am Samstag, 24.7.2021 konnte eine Verkehrsunfallflucht auf der Parkstraße in Ahlen dank einer Zeugin schnell geklärt werden. Die 58-Jährige hatte beobachtet, wie eine etwas 60-Jährige mit ihrem Auto gegen ein Wohnmobil fuhr und dieses dabei beschädigte. Die Fahrerin habe sich zwar ihren eigenen Schaden sowie den am Wohnmobil angesehen, sei dann aber weggefahren. Dank des von der Ahlenerin notierten Kennzeichens führten die Ermittlungen zu der Verursacherin, einer 60-jährigen Sendenhorsterin. Dessen Führerschein stellten die Polizisten sicher, die gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren einleiteten.

