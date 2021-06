Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Aufmerksame Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Dank des Hinweises einer Zeugin, konnten Polizisten am Dienstagmittag (22.06.2021, 12.42 Uhr) die Trunkenheitsfahrt einer 60-Jährigen in Beckum stoppen.

Die Zeugin meldete sich bei der Leitstelle und gab an beobachtet zu haben, wie die Fahrerin eines Autos erhebliche Schlangenlinien fuhr. Polizisten trafen die Beckumerin in ihrem Auto auf einem Parkplatz am Lippweg an. Sie bestätigte, dass sie noch unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte.

Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die 60-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell