POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Pedelecfahrer und Fahrradfahrer - zwei Verletzte

Warendorf (ots)

Ein leicht verletzter Pedelecfahrer und ein leicht verletzter Fahrradfahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 18.05.2021, gegen 18.45 Uhr, auf der Maybachstraße in Ahlen ereignet hat. Ein 22-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pedelec die Maybachstraße in Richtung Daimlerstraße. Vor ihm fuhr ein 21-jähriger Mann, ebenfalls aus Ahlen, mit seinem Fahrrad in gleiche Richtung. Der 22-Jährige überholte den 21-Jährigen und stieß dabei mit diesem zusammen. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich dabei. Ein Rettungswagen brachte die beiden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

