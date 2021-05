Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Schultor beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Freitag (14.05.2021) das Schultor einer Grundschule in Ahlen-Vorhelm beschädigt und sind anschließend geflüchtet.

Der oder die Täter haben sich vermutlich in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 21.55 Uhr an dem Schultor an der Schulstraße zu schaffen gemacht und es massiv beschädigt.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen an dem Tor beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

