Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbruch in Schreibwarengeschäft - Täter verletzt sich

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag, den 01.05.2021, auf Sonntag drang ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam in ein Schreibwarengeschäft an der Alleestraße ein. Offensichtlich verletzte sich der Täter bei der Tatausführung, da eine Blutlache am Tatort festgestellt werden konnte. Erkenntnisse zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell