Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Jogger bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.02.2021, um 16.28 Uhr, kam es in Telgte auf der Warendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 21-jähriger Mann aus Telgte joggte am linken Fahrbahnrand der Warendorfer Straße in Richtung B64. In Höhe eines Wirtschaftsweges, welcher sich auf der ggü. liegenden Seite befand, wollte er nach rechts über die Fahrbahn der Warendorfer Straße in diesen einbiegen. Beim Queren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 34-jährigen Frau aus Warendorf. Diese befuhr die Warendorfer Straße ebenfalls in Richtung B64 und konnte dem plötzlich querenden Jogger nicht mehr ausweichen. Der Jogger wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Warendorfer Straße war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell