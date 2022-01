Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220114.2 Heide: Portemonnaie-Diebstahl

Heide (ots)

Am Dienstag ist ein Kunde eines Supermarktes in Heide Opfer eines Taschendiebes geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 18.40 Uhr hielt sich der 39-Jährige in dem Lidl-Markt in der Meldorfer Straße auf. Nach dem Einkauf begab sich der Mann nach Hause, wo er feststellte, dass seine Geldbörse verschwunden war. Den Angaben des Dithmarschers zufolge muss sich die Tat in dem Geschäft ereignet haben. Eine spätere Nachfrage bei Lidl nach dem Portemonnaie verlief negativ. Die Summe des verschwundenen Bargeldes beläuft sich auf etwa 80 Euro.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

