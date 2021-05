Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210521.8 Itzehoe: drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Itzehoe (ots)

Am 21.05.2021, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich am Ortsausgang von Itzehoe, Vor dem Delftor, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 82 jähriger Mann und seine 78 jährige Ehefrau wollten mit ihrem schwarzen Opel die Straße Vor dem Delftor stadtauswärts fahren. An der großen Kreuzung kam Ihnen ein roter Renault entgegen, deren Fahrerin ohne auf den Vorrang des Opel zu achten nach links Richtung Wellenkamp abbiegen wollte. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß. Die 58jährige Itzehoerin am Lenker des Renault wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Insassen des Opel erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Itzehoer Klinikum verbracht werden. Auch die Itzehoer Feuerwehr war in die Bergungsarbeiten eingebunden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20000 Euro.

