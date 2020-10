Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201022.5 Itzehoe: Pedelec über Nacht entwendet

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Dieb das E-Bike eines Campers in Itzehoe entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib des Rades geben können.

Am Dienstagabend stellte der Geschädigte sein weißes Damen-E-Bike des Herstellers Prophete verschlossen neben seinem Wohnmobil auf der Campingfläche des Parkplatzes der Malzmüllerwiesen in der Schumacherallee ab. Am nächsten Morgen musste er dann feststellen, dass das Rad im Wert von 1.300 Euro verschwunden war. Verdächtige Wahrnehmungen hat der Geschädigte über Nacht nicht gemacht.

Zeugen sollten sich in dieser Sache an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

