Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200623.4 Tellingstedt: Einbruch in Gaststätte und Wohnhaus

Tellingstedt (ots)

Am Montag sind Unbekannte in Tellingstedt in ein Haus eingedrungen, in dem sich eine Gaststätte und ein Wohnbereich befinden. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Gebäude in der Töpferstraße. Aus dem Bereich der Gastronomie stahlen sie das Geld eines Sparclubs aus einem Sparkasten, aus der Wohnung der Geschädigten einige Schmuckstücke. Mitsamt ihrer Beute verließen die Einbrecher das Objekt durch den Haupteingang.

Hinweise auf die Identität der Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

