Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200601.2 Brunsbüttel: Trickdieb erbeutet 40 Euro

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Freitag ist ein Rentner in Brunsbüttel auf den Geldwechsel-Trick eines Unbekannten reingefallen. Der Täter erbeutete unbemerkt zwei Geldscheine aus dem Portemonnaie des Opfers.

Gegen 13.45 Uhr befand sich der Geschädigte auf dem Edeka-Parkplatz in der Koogstraße. Hier sprach ihn eine fremde Person an, die um das Wechseln von Geldmünzen bat. Zwar lehnte der 80-Jährige die Bitte ab, dennoch begann der Mann an der Geldbörse des Anzeigenden herumzufummeln. Letztlich drängte der 80-Jährige den Unbekannten fort, der schließlich in Richtung der Koogstraße davonging. Der Senior begab sich unverzüglich zu Polizei, um dort den Sachverhalt zu schildern. Erst hier stellte er fest, dass aus seinem Portemonnaie 40 Euro fehlten. Die musste der Fremde unbemerkt entnommen haben.

Laut dem Anzeigenden war der Täter männlich, etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß. Er hatte schwarze Haare, trug ein Sakko und besaß dem Brunsbütteler zufolge ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 602411 entgegen.

Merle Neufeld

