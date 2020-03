Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200311.1 Rehm-Flehde-Bargen: Zigarettenautomat aufgehebelt

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Innerhalb der letzten Tage haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten von einer Wand in Rehm-Flehde-Bargen entwendet, geleert und entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum vom vergangenen Sonntag bis zum Dienstagmorgen rissen Unbekannte einen Zigarettenautomaten von der Hauswand einer leerstehenden Gaststätte in der Flehder Chaussee. Sie nahmen das Gerät mit, brachen es auf und ließen es schließlich in einem Graben der Straße Durchstich in Hemme zurück. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen, der Wert der erlangten Tabakwaren und des im Automaten enthaltenen Geldes bei 1.600 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich an die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 wenden.

Merle Neufeld

