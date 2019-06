Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190603.3 Lohbarbek: Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Lohbarbek (ots)

Am Freitagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Kellinghusener Straße/ Am Bahnhof hinter der Ortschaft Lohbarbek gekommen, wobei sich der der Unfallverursacher schwere Verletzungen zuzog.

Um 13.10 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrzeugführer aus Kellinghusen mit seinem Skoda die Kellinghusener Straße aus Richtung Kellinghusen kommend in Richtung Itzehoe. Zu gleichen Zeit befuhr der 74-jährige Unfallverursacher aus Lohbarbek die Straße Am Bahnhof in Richtung Kellinghusener Straße. Im Einmündungsbereich Kellinghusener Straße/Am Bahnhof fuhr der 74-Jährige ungebremst mit seinem Ford in die Kellinghusener Straße ein und kollidiert mit dem vorfahrtberechtigten Fahrzeug des 49-Jährigen.

Durch den Aufprall wurde der Skoda herumgeschleudert und kam entgegengesetzt zu seiner eigentlichen Fahrtrichtung auf der Bankette der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 49-jährige Autofahrer und sein 16-jähriger Sohn, der zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß, blieben unverletzt.

Abschleppunternehmen bargen die Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro beziffert.

