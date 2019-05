Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190510.2 Glückstadt: Unfeiner Gast landet im Gewahrsam

Glückstadt

Nachdem eine Glückstädterin ihren ehemaligen Nachbar übergangsweise bei sich aufgenommen hatte, verhielt dieser sich immer schlechter, bedrohte die Frau schließlich und zerstörte ihr Mobiliar. Letztlich kam der Mann ins Gewahrsam.

Am späten Donnerstagabend fuhr eine Streife in die Stolpmünder Straße, weil dort ein 41-Jähriger in alkoholisiertem Zustand seine Wohnungsgeberin beleidigte, Möbel und Geschirr zerstörte und der 55-Jährigen mit Gewalt drohte. Bei Erscheinen der Beamten verhielt sich der Beschuldigte äußerst aggressiv, brüllte herum und beleidigte die Einsatzkräfte. Er ließ sich nur durch Festhalten am Zurückkehren in die Wohnung seiner Bekannten hindern, wogegen er sich wehrte und die Beamten schlug. Letztlich legten diese dem Betrunkenen Handfesseln an und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Hier musste sich der 41-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen, denn neben Alkohol wollte er Drogen zu sich genommen haben. Nach einigen Stunden wurde der Widerständler entlassen - er wird sich wegen der Sachbeschädigung, der Bedrohung, der Beleidigung und wegen des Widerstandes verantworten müssen.

Merle Neufeld

