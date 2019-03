Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190307.3 Hohenlockstedt: Einbrecher steigen über Kipp-Fenster ein

Hohenlockstedt (ots)

Am Dienstag haben Einbrecher in Hohenlockstedt ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt, um in eine Wohnung einzudringen. Sie entwendeten einige Gegenstände, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.55 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem Zweifamilienhaus in der Straße Springhoe. Über ein gekipptes Fenster gelang es ihnen, ohne viel Aufwand in eine im Erdgeschoss gelegene Wohnung einzusteigen. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge einige Räume und stahlen aus diesen unter anderem ein iPad. Der genaue Wert des gesamten Stehlguts ist noch unklar, der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell