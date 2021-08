Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter raubt Seniorin in Schalke die Handtasche

Gelsenkirchen (ots)

Eine 86-jährige Seniorin hat gestern, 25. August 2021, die Polizei gerufen, nachdem ihr am vergangenen Montag, 23. August 2021, die Handtasche geraubt wurde. Die Frau gab an, um 15.30 Uhr mit ihrem Rollator auf der Kurt-Schumacher-Straße, Berliner Brücke, in Richtung Buer unterwegs gewesen zu sein, als sie von hinten geschubst wurde und infolge dessen stürzte. Weiter sagte sie, dass ihr ein unbekannter Mann die Handtasche mit Bargeld raubte und anschließend flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell