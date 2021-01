Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach versuchtem Einbruch in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Freitag, 15. Januar 2021, einen mutmaßlichen Einbrecher gestört und die Polizei gerufen. Die Gelsenkirchener waren um 2.30 Uhr zu Fuß auf der Ebertstraße in der Altstadt unterwegs. Dort bemerkten sie einen Mann, der an den Rollläden eines Kiosks hantierte. Ein Zeuge sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen im Rahmen der Fahndung auf einen 48-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Sie nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

