Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierter Autofahrer beschädigt zwei geparkte Pkw

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein 20-Jähriger musste am Donnerstagabend, 3. Dezember 2020, nach einem Verkehrsunfall neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der Gelsenkirchener verlor gegen 17.30 Uhr beim Abbiegen von der Landgrafenstraße in die Chattenstraße in Bulmke-Hüllen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte dabei gegen einen geparkten VW-Transporter. Anschließend wurde dieser durch den Aufprall gegen einen weiteren geparkten Opel geschoben. Während der Unfallaufnahme konnten die hinzugerufenen Polizisten Alkoholgeruch bei dem jungen Fahrer wahrnehmen. Vor Ort erfolgte ein Alkoholtest, dieser verlief positiv. Anschließend wurde der junge Ford-Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache genommen. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren ein.

